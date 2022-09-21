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21 сентября, 16:02

Почин для основы: Молодёжная сборная России по футболу забила шесть голов белорусам в товарищеском матче

Молодёжная сборная России по футболу разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче

Молодёжная сборная России по футболу разгромила сверстников из Белоруссии в товарищеском матче. Встреча в Борисове завершилась со счётом 6:1.

Первый тайм получился небогатым на события и опасные моменты, однако зрителей он порадовал голом Тюкавина. После перерыва встреча пошла куда бодрее. Сначала белорусы сравняли счёт усилиями Кузнецова. Однако в дальнейшем забивали только россияне: отличились Шитов, Яковлев, дважды Ермаков, а ещё один мяч хозяева срезали в собственные ворота.

Стало известно, где покажут первый матч сборной России по футболу в этом году

Стало известно, где покажут первый матч сборной России по футболу в этом году

Добавим, что следующий матч команда Михаила Галактионова проведёт со сверстниками из Казахстана.

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Telegram / Молодёжка

Шамиль Гаджиев

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