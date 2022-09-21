Почин для основы: Молодёжная сборная России по футболу забила шесть голов белорусам в товарищеском матче
Молодёжная сборная России по футболу разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче
Молодёжная сборная России по футболу разгромила сверстников из Белоруссии в товарищеском матче. Встреча в Борисове завершилась со счётом 6:1.
Первый тайм получился небогатым на события и опасные моменты, однако зрителей он порадовал голом Тюкавина. После перерыва встреча пошла куда бодрее. Сначала белорусы сравняли счёт усилиями Кузнецова. Однако в дальнейшем забивали только россияне: отличились Шитов, Яковлев, дважды Ермаков, а ещё один мяч хозяева срезали в собственные ворота.
Добавим, что следующий матч команда Михаила Галактионова проведёт со сверстниками из Казахстана.
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