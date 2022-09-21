Опубликовано новое видео момента смертельного ДТП с Сергеем Пускепалисом
Опубликовано новое видео с моментом ДТП, в котором погиб заслуженный артист РФ, худрук Волковского театра в Ярославле Сергей Пускепалис. На кадрах, появившихся в распоряжении телеграм-канала "112", вид из кабины грузовика Scania, с которым столкнулся Ford Transit актёра.
Момент смертельного ДТП с Сергеем Пускепалисом. Видео © Телеграм-канал "112"
Видно, что водитель Ford Transit по касательной столкнулся со Scania. После удара Ford выбросило на встречную полосу, где он врезался в другую фуру — DAF. Водитель этого большегруза рассказал "Рен-ТВ", как всё произошло.
"Я стоял на своей полосе, всё произошло за две секунды. Успел увидеть, как микроавтобус ударился о грузовик, потом его отнесло, он подпрыгнул словно на трамплине и полетел мне в лобовое стекло. Меня зажало", — рассказал 56-летний Георгий Августовский.
Сейчас мужчина находится в больнице с переломом руки и подозрением на перелом рёбер.
Напомним, 20 сентября стало известно о смерти Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии, а также кадры с моментом рокового столкновения. Позже стало известно, что актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт".
vk.com / Город Домодедово