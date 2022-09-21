Опубликовано новое видео момента смертельного ДТП с Сергеем Пускепалисом

Опубликовано новое видео с моментом ДТП, в котором погиб заслуженный артист РФ, худрук Волковского театра в Ярославле Сергей Пускепалис. На кадрах, появившихся в распоряжении телеграм-канала "112", вид из кабины грузовика Scania, с которым столкнулся Ford Transit актёра.

Момент смертельного ДТП с Сергеем Пускепалисом. Видео © Телеграм-канал "112"

Видно, что водитель Ford Transit по касательной столкнулся со Scania. После удара Ford выбросило на встречную полосу, где он врезался в другую фуру — DAF. Водитель этого большегруза рассказал "Рен-ТВ", как всё произошло.

"Я стоял на своей полосе, всё произошло за две секунды. Успел увидеть, как микроавтобус ударился о грузовик, потом его отнесло, он подпрыгнул словно на трамплине и полетел мне в лобовое стекло. Меня зажало", — рассказал 56-летний Георгий Августовский.