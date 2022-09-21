В Самаре экстренно сел самолёт с умершим на борту пассажиром
Пассажирский самолёт, следовавший по маршруту Нижний Новгород – Ереван, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. О ситуации на борту было доложено наземным службам, в Самаре самолёт встречала скорая помощь и реанимобиль, однако когда медики поднялись на борт, мужчина уже скончался: врачи лишь констатировали смерть. Причины произошедшего выясняются.
Ранее Лайф рассказывал, как маленьким детям пришлось 8 часов лететь в самолёте рядом с сидевшей в кресле умершей матерью. Британская туристка, летевшая на родину из Гонконга вместе с мужем и маленькими детьми, скончалась через два часа после взлёта. Погибшую оставили в её кресле рядом с близкими на несколько часов полёта.
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