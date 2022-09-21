В Самаре экстренно сел самолёт с умершим на борту пассажиром

Пассажирский самолёт, следовавший по маршруту Нижний Новгород – Ереван, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. О ситуации на борту было доложено наземным службам, в Самаре самолёт встречала скорая помощь и реанимобиль, однако когда медики поднялись на борт, мужчина уже скончался: врачи лишь констатировали смерть. Причины произошедшего выясняются.