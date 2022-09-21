Ипотеку и автокредиты за мобилизованных россиян может начать погашать государство

В Госдуму до конца этой недели внесут законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотечным и автомобильным кредитам мобилизованных граждан, передаёт ТАСС со ссылкой на первого зампреда думского Комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

"Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооружённые силы РФ, государство возьмёт на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу", — заявил депутат.

По мнению Кошелева, государство должно оплачивать кредиты мобилизованных на протяжении всего периода службы в рядах Российской армии.