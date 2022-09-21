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21 сентября, 16:42

Ипотеку и автокредиты за мобилизованных россиян может начать погашать государство

В Думу внесут проект о выплате государством платежей по ипотеке мобилизованных россиян

В Госдуму до конца этой недели внесут законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотечным и автомобильным кредитам мобилизованных граждан, передаёт ТАСС со ссылкой на первого зампреда думского Комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

"Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооружённые силы РФ, государство возьмёт на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу", — заявил депутат.

По мнению Кошелева, государство должно оплачивать кредиты мобилизованных на протяжении всего периода службы в рядах Российской армии.

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А ранее мэр Москвы Сергей Собянин назначил дополнительные выплаты призывникам из столицы, которые подпадут под объявленную президентом РФ Владимиром Путиным частичную мобилизацию.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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