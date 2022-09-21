СМИ: Допинг-проба Б Камилы Валиевой дала положительный результат

В своём сообщении Лиз ссылается на источник в школе "Самбо-70", где занимается Валиева. При этом официального подтверждения данной информации от РУСАДА или же самой спортсменки не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Поводом для этого стало обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой был объявлен во время Олимпиады в Пекине, хотя проба бралась за полтора месяца до Игр.