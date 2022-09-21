Макрон пригрозил России большей изоляцией из-за объявления частичной мобилизации
Президент Франции Эмманюэль Макрон сожалеет об объявлении в России частичной мобилизации. Об этом он сказал, находясь в Нью-Йорке на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Такое решение стало плохой новостью. Это приведёт к большей изоляции России", — пояснил он, подчеркнув, что "ядерным державам необходимо действовать ответственно".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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