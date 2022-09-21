Путин назвал условия для изъятия объектов культурного наследия у иностранцев

Президент России Владимир Путин призвал изымать у иностранных владельцев объекты культурного наследия, находящиеся на территории РФ, если те ими не занимаются. Об этом глава государства заявил в Великом Новгороде в ответ на доклад губернатора Новгородской области Андрея Никитина о том, что "полгорода принадлежит гражданам иных государств" и они не занимаются приведением таких объектов в надлежащее состояние.

"Нужно поставить определённые сроки приведения в порядок. Если нет, изымать просто и всё", — заявил президент и добавил, что для таких мер необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу.

В свою очередь глава региона заметил, что такая практика дорабатывается. Он привёл в пример ситуацию с культурными объектами, числящимися за Латвией и пребывающими в плачевном состоянии.