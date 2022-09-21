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21 сентября, 16:18

Путин назвал условия для изъятия объектов культурного наследия у иностранцев

Путин призвал изымать объекты культурного наследия у иностранцев, если те ими не занимаются

Президент России Владимир Путин призвал изымать у иностранных владельцев объекты культурного наследия, находящиеся на территории РФ, если те ими не занимаются. Об этом глава государства заявил в Великом Новгороде в ответ на доклад губернатора Новгородской области Андрея Никитина о том, что "полгорода принадлежит гражданам иных государств" и они не занимаются приведением таких объектов в надлежащее состояние.

"Нужно поставить определённые сроки приведения в порядок. Если нет, изымать просто и всё", заявил президент и добавил, что для таких мер необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу.

В свою очередь глава региона заметил, что такая практика дорабатывается. Он привёл в пример ситуацию с культурными объектами, числящимися за Латвией и пребывающими в плачевном состоянии.

Путин: Быть частью российской цивилизации — счастье, ответственность и долг

Путин: Быть частью российской цивилизации — счастье, ответственность и долг

Ранее в ходе рабочей поездки в Великий Новгород на праздновании 1160-летия государственности России Владимир Путин назвал Новгородскую Русь колыбелью и истоком русской цивилизации.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Шандрыголов

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