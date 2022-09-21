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21 сентября, 16:12

Байден увидел в словах Путина угрозу нарушения режима нераспространения ядерного оружия

Вашингтон воспринял как угрозу применения ядерного оружия против Запада заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Москва готова использовать любые средства для защиты своих интересов и населения. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию страны-соседа, попытавшись стереть с карты суверенное государство. Россия беззастенчиво нарушила основные положения Устава ООН. <…> Только сегодня президент Путин выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения", — сказал американский лидер.

Байден подчеркнул, что Кремль организует "фиктивный референдум" для аннексии украинских земель, а также мобилизует ещё больше солдат. Всё это он назвал "чрезвычайно серьёзным нарушением Устава ООН".

Белый дом: США всерьёз воспринимают слова Путина о ядерном оружии

Белый дом: США всерьёз воспринимают слова Путина о ядерном оружии

Напомним: в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства указал, что "в ход пошёл ядерный шантаж", и предупредил, что "роза ветров может развернуться" в сторону Запада.

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Getty Images / Spencer Platt

Татьяна Миссуми

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