В Запорожской и Херсонской областях начались кадровые конкурсы "Лидеры возрождения"

Кадровые конкурсы "Лидеры возрождения" стартовали в Запорожской и Херсонской областях по поручению президента РФ Владимира Путина. Победители будут включены в кадровые резервы, из которых по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов, сообщил первый заместитель руководителя администрации Кремля Сергей Кириенко.

"Главы Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой помочь в решении острых проблем с профессиональными кадрами, которые сейчас необходимы для восстановления и развития этих регионов. В России с 2017 года развивается система социальных лифтов, ежегодно проводится конкурс управленцев "Лидеры России", действует президентская платформа "Россия — страна возможностей". И такие механизмы сейчас очень нужны на освобождённых территориях. Сегодня по прямому поручению главы государства мы запускаем конкурсы "Лидеры возрождения" в Запорожской и Херсонской областях", — заявил Кириенко.

Как отметил глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо, их ожидает множество сложных задач, поскольку существует большая потребность в квалифицированных кадрах, готовых работать на благо Херсонщины и Запорожья. В том числе необходимо решать огромное количество проблем в социальной сфере, в экономике, в коммунальной сфере и во многих других. Благодаря конкурсу регионы получат возможность привлекать перспективных руководителей на наиболее важные и проблемные участки, а также будет создан полноценный кадровый резерв.

Принять участие в этих конкурсах могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Участники получат возможность на ускоренное личное и профессиональное развитие, а также возможность стремительного карьерного роста. Кадровые конкурсы Запорожской и Херсонской областей состоят из регистрации, дистанционного и очного этапов отбора. Регистрация уже началась. Заявку можно подать на сайте "Лидерывозрождения.рф". До второго этапа будут допущены только те участники, которые выполнят все условия первого в обозначенные сроки.

Как отметил исполнительный директор кадровых конкурсов Антон Сериков, "Лидеры возрождения" строятся по модели российского конкурса управленцев "Лидеры России", который проводится с 2017 года. Но состязания под общим названием "Лидеры возрождения" проводятся впервые. Победители получат по одному миллиону рублей на персонально выбранную программу обучения на территории РФ. Из их числа будут отобраны участники специальной "программы развития кадрового управленческого резерва" на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, мастерской управления "Сенеж", Всероссийского образовательного центра "Машук". Также победители получат персональные рекомендации от лучших HR-специалистов РФ, поддержку экспертов и наставников.