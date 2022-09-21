Почему Запад не ожидал, что регионы Украины пойдут по косовскому сценарию Почему организаторы референдумов на Украине использовали вариант независимости Косова и как это восприняли на Западе. 21 сентября, 17:08 Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Запустив сценарий косовской независимости более 20 лет назад, Запад не ожидал, что его новацию возьмут на вооружение на постсоветском пространстве. Тем более что воспользуются сложившимися условиями регионы Украины, на территории которой Вашингтон устроил прокси-вону с Россией. Любопытно, что администрации обеих независимых республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей провели такие же организационные мероприятия, что и власти Приштины в своё время. Похоже, что Вашингтон нарвался на троллинг масштабированной независимости, но теперь уже в "незалежном" формате.

Прецедент Косова стал для мировой политики больным местом. Когда этим вариантом решили воспользоваться жители раздираемой гражданской войной экс-УССР, Вашингтон удивился. Политолог Марат Баширов называет Приштину "живопыркой мировой политики", которая дала плоды чуть ли не на другой стороне Европы. И эти результаты очень расстроили группы интересантов украинского конфликта: радетелей контрактов ВПК — генералов НАТО и глобальную систему, которые рассматривают не только Украину, но и Россию как природный ресурс, вышедший из подчинения.

Косовский сценарий — повторение на Украине

Инициаторами референдумов о самоопределении в регионах Украины выступили общественные организации. Референдум о самоопределении Запорожской области проходит не на всей территории региона, но призван провозгласить независимость в административных границах, так же сделали косовары, ждавшие прихода миротворцев.

Депутаты Народного собрания Донецкой Народной Республики. Фото © ТАСС / Тришин Николай

Напомним, референдум об определении статуса Косова 26–30 сентября 1991 года состоялся только на территории муниципалитетов, где преобладало албанское население. Сербы тогда не приняли участия в голосовании, однако самопровозглашённые депутаты Скупщины Косова по результатам референдума объявили о выходе всей территории из состава Сербии.

Затем это признал суд ООН в июле 2010 года. Мало того, на территории нескольких муниципалитетов республики референдум о доверии политическим институтам Косова прошёл только в феврале 2011 года. Жители дали отрицательный ответ — 99,7%, но районы остались в составе Косова. Такая же ситуация разворачивается в Запорожской области, где жители административного центра и 27% территорий северной части региона не имеют возможности участвовать в референдуме из-за противодействия киевского режима.

Как и в случае с косовской декларацией независимости, на Херсонщине и в Запорожье эти документы будут приниматься в одностороннем порядке.

— Запад переоценивает своё политическое влияние и силу своих позиций, — уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — О подготовке референдумов было заявлено давно, но страны Северного альянса продолжают пребывать в ложном убеждении, что могут навязать свою волю кому угодно. Эти времена прошли, и Вашингтону предстоит адаптироваться к новым условиям. Россия сама будет решать, как ей развиваться, и аналогичную позицию будут занимать всё больше других государств, отворачиваясь от попыток диктата со стороны США и ЕС.

Политолог Мартынов отмечает, что западные политики живут в состоянии эмбриона, не преодолевшего собственный инфантилизм. Для них происходящее на Украине похоже на компьютерную игру. "Но кто теперь может украинским республикам запретить воспользоваться косовским прецедентом?" — спрашивает политолог.

— Долгое время Россия призывала мировое сообщество вернуться к нормальным международным взаимоотношениям, вопросам общей безопасности, но никто не прислушался. И теперь, когда события разворачиваются вопреки концептам США, Запад не в силах запретить людям на освобождённых территориях применить косовский сценарий, чтобы прекратить гражданскую войну, которая длится уже восемь лет, — говорит Мартынов.

Фото © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov Почему сценаристы косовской независимости не планировали масштабирования таких конфликтов? 0 Эта политтехнология предполагалась как собственное ноу-хау Поверили в собственное всесилие Не предполагали последствий

Авторы Елена Ладилова