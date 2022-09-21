Подоляк потребовал у США больше ракет HIMARS и танков Abrams
Советник Зеленского Подоляк потребовал у США новые ракеты HIMARS и танки Abrams
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Запад поставить Киеву ещё больше вооружения. Об этом он заявил в беседе с CNN, комментируя предстоящие референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях, а также частичную мобилизацию в России.
"Союзники Украины должны поставить нам больше ракет HIMARS, в том числе с дальностью стрельбы до 300 километров, а также американские танки Abrams", — сказал Подоляк.
Советник Зеленского по-прежнему утверждает, что усиленная военная помощь и новые антироссийские санкции "должны остановить Москву". Помимо этого, политик попросил западные страны отреагировать на новый этап военного конфликта.
Ранее немецкий депутат назвала безумцами выступающих за поставки оружия Киеву. Политик подчеркнула, что власти ФРГ должны поддержать переговоры между Россией и Украиной вместо продолжения эскалации.