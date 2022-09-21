Подоляк потребовал у США больше ракет HIMARS и танков Abrams

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Запад поставить Киеву ещё больше вооружения. Об этом он заявил в беседе с CNN, комментируя предстоящие референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях, а также частичную мобилизацию в России.

"Союзники Украины должны поставить нам больше ракет HIMARS, в том числе с дальностью стрельбы до 300 километров, а также американские танки Abrams", — сказал Подоляк.

Советник Зеленского по-прежнему утверждает, что усиленная военная помощь и новые антироссийские санкции "должны остановить Москву". Помимо этого, политик попросил западные страны отреагировать на новый этап военного конфликта.