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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 18:36
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Подоляк потребовал у США больше ракет HIMARS и танков Abrams

Советник Зеленского Подоляк потребовал у США новые ракеты HIMARS и танки Abrams

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Запад поставить Киеву ещё больше вооружения. Об этом он заявил в беседе с CNN, комментируя предстоящие референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях, а также частичную мобилизацию в России.

"Союзники Украины должны поставить нам больше ракет HIMARS, в том числе с дальностью стрельбы до 300 километров, а также американские танки Abrams", — сказал Подоляк.

Советник Зеленского по-прежнему утверждает, что усиленная военная помощь и новые антироссийские санкции "должны остановить Москву". Помимо этого, политик попросил западные страны отреагировать на новый этап военного конфликта.

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Ранее немецкий депутат назвала безумцами выступающих за поставки оружия Киеву. Политик подчеркнула, что власти ФРГ должны поддержать переговоры между Россией и Украиной вместо продолжения эскалации.

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