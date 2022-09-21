Еврокомиссия готовит новые антироссийские санкции
Politico: ЕК скоро может обсудить с постпредами ЕC предложение по новым санкциям против РФ
Еврокомиссия готовит новые санкции в отношении России. Как сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, ЕК может обсудить дополнительные ограничения с постпредами стран Евросоюза уже в пятницу, 23 сентября.
"Европейская комиссия начнёт консультации с представителями стран ЕС по грядущему пакету санкций в течение нескольких дней... ЕК в настоящее время подготавливает новые меры и обсудит предложение с постпредами ЕС уже в пятницу", — отмечает издание.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости новых антироссийских санкций из-за предстоящих референдумов на освобождённых территориях Украины. А канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Западу не стоит торопиться с введением новых санкций против РФ. По его словам, европейцы на данный момент разочарованы, так как рестрикции не оказали должного результата.
Unsplash