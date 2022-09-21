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21 сентября, 18:39

Еврокомиссия готовит новые антироссийские санкции

Politico: ЕК скоро может обсудить с постпредами ЕC предложение по новым санкциям против РФ

Еврокомиссия готовит новые санкции в отношении России. Как сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, ЕК может обсудить дополнительные ограничения с постпредами стран Евросоюза уже в пятницу, 23 сентября.

"Европейская комиссия начнёт консультации с представителями стран ЕС по грядущему пакету санкций в течение нескольких дней... ЕК в настоящее время подготавливает новые меры и обсудит предложение с постпредами ЕС уже в пятницу", — отмечает издание.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости новых антироссийских санкций из-за предстоящих референдумов на освобождённых территориях Украины. А канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Западу не стоит торопиться с введением новых санкций против РФ. По его словам, европейцы на данный момент разочарованы, так как рестрикции не оказали должного результата.

В ЕС задумались о новом пакете санкций против России

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Unsplash

Иван Косицын

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