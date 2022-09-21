США выделили почти $3 млрд на спасение мира от голода

Вашингтон выделяет 2,9 миллиарда долларов на поддержание продовольственной безопасности в мире. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден в ходе выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сегодня я объявляю о выделении ещё 2,9 миллиарда долларов на обеспечение гуманитарной и продуктовой безопасности в этом году", — сказал хозяин Белого дома.

По словам Байдена, в настоящее время около 193 миллионов человек в мире испытывают серьёзные проблемы с доступом к еде и "война ухудшает ситуацию". Он подчеркнул, что "только Россия может закончить это".