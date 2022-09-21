В США заговорили об отстранении Байдена из-за резких слов о войне с Китаем

После своих слов о Китае президент США Джо Байден рискует потерять всякую власть, поскольку нарушил принцип "стратегической двусмысленности" во внешней политике страны. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Гордон Чан, имея в виду заявление хозяина Белого дома о том, что американская армия вступится за Тайвань, если КНР введёт войска на мятежный остров.

Аналитик пояснил, что своим заявлением Байден резко изменил многолетний курс страны, которая придерживалась принципа "стратегической неоднозначности". Так Вашингтону удавалось держать в тайне свои истинные намерения в тайваньском вопросе, пишет Чан.

"Байден — главнокомандующий. По конституции он отвечает за формирование внешней политики США. Однако его подчинённые прямо противоречили ему, эффективно используя свои полномочия", — отметил эксперт, говоря об американских чиновниках, которые после интервью Байдена пытались перекрутить ситуацию.