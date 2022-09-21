Составлен топ стран-лидеров по количеству принятых беженцев с Украины

В период с 24 февраля по 13 сентября этого года в страны Европы прибыло свыше 7,2 млн украинских беженцев. Такие данные представило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. При этом более 4 млн беженцев было зарегистрировано в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи.

Согласно данным ведомства, число украинских беженцев, прибывших в европейские страны, составило 7 283 716 человек. Из них 2 593 209 человек приехали в Россию, 1 379 470 — в Польшу, 1 003 029 — в Германию, 431 462 — в Чехию, 153 664 — в Италию, 145 000 — в Турцию, 141 846 — в Испанию, 133 775 — в Болгарию, 122 900 — в Великобританию, 101 369 — во Францию. Число беженцев в других государствах не превышает 100 тысяч. С начала военной спецоперации РФ с Украины в соседние страны приехали 12 660 508 человек, из них 5 755 970 человек вернулись обратно. По данным Международной организации миграции, более 6,9 млн украинцев стали внутренне перемещёнными лицами.