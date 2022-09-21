ФРС США в третий раз подняла ставку на 75 базисных пунктов — до 3–3,25% в год

Федеральная резервная система Соединённых Штатов, которая выполняет функции центрального банка страны, в третий раз подряд повысила базовую процентную ставку на 0,75 базисных пункта до 3–3,25%, сообщает сайт регулятора США.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,00–3,75% и ожидает, что дальнейшее повышение целевого диапазона будет уместным", — гласит пресс-релиз.

Из опубликованных данных следует, что большая часть членов ФРС предполагает, что к концу этого года ставка достигнет уровня 4,25–4,5%.