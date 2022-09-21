ВОЗ: Число заразившихся ковидом в мире превысило 610 миллионов

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило 610 миллионов. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на вечер 21 сентября в ВОЗ поступили сведения о 610 393 563 инфицированных и 6 508 521 умершем с начала пандемии коронавируса. Количество заразившихся за последние сутки увеличилось на 468 763, летальных исходов — на 1244. При этом статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения об инфицированных и умерших от ковида, предоставляемые государствами.