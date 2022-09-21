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21 сентября, 18:55

ВОЗ: Число заразившихся ковидом в мире превысило 610 миллионов

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило 610 миллионов. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на вечер 21 сентября в ВОЗ поступили сведения о 610 393 563 инфицированных и 6 508 521 умершем с начала пандемии коронавируса. Количество заразившихся за последние сутки увеличилось на 468 763, летальных исходов — на 1244. При этом статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения об инфицированных и умерших от ковида, предоставляемые государствами.

Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусной инфекцией может увеличиться до ста тысяч человек в сутки. Такую возможность допустил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. По его словам, в данный момент вакцинация стала актуальна вдвойне, так как сейчас идёт сезонный рост заболеваемости гриппом.

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Иван Косицын
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