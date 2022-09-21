Боррель после обращения Путина созывает глав МИД Евросоюза
Боррель: Главы МИД ЕС согласуют дальнейшую поддержку Киева после обращения Путина
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что проведёт вечером 21 сентября встречу глав МИД ЕС в связи с недавним обращением президента РФ Владимира Путина и с целью согласования дальнейшей политики по Украине.
"Сегодня вечером сразу после слов Путина я собираю чрезвычайную неофициальную встречу глав МИД ЕС, чтобы согласовать общую линию", — цитирует РИА "Новости" главу европейской дипломатии.
Содержание этой линии Боррель видит в том, что европейские страны "не будут запуганы" и "продолжат полную поддержку украинского суверенитета и демократии". Как заверил дипломат, Евросоюз продолжит оказывать политическую поддержку Киеву и будет стремиться экономически давить на Москву.
Ранее Боррель уже заявил о необходимости новых антироссийских санкций из-за предстоящих референдумов на освобождённых территориях Украины. При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Западу не стоит торопиться с введением новых санкций против РФ. По его словам, европейцы на данный момент разочарованы, так как рестрикции не оказали должного результата.
ТАСС / AP / Virginia Mayo