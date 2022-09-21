Украинские войска атаковали причал паромной переправы в Херсоне
В Херсоне украинские войска нанесли удар по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр. В ходе атаки пострадавших нет, переправа в это время не работала. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах города.
"В центре Херсона прилёт по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр, пострадавших нет, к этому часу переправа не работала", — передаёт РИА "Новости" со ссылкой на представителя оперативных служб города.
Источник отметил также, что это гражданская переправа, баржей пользовались только мирные жители.
Ранее Лайф сообщал, что российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов.
ТАСС / Стрингер