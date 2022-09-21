Украинские войска атаковали причал паромной переправы в Херсоне

В Херсоне украинские войска нанесли удар по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр. В ходе атаки пострадавших нет, переправа в это время не работала. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах города.

"В центре Херсона прилёт по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр, пострадавших нет, к этому часу переправа не работала", — передаёт РИА "Новости" со ссылкой на представителя оперативных служб города.

Источник отметил также, что это гражданская переправа, баржей пользовались только мирные жители.