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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 19:34
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Украинские войска атаковали причал паромной переправы в Херсоне

В Херсоне украинские войска нанесли удар по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр. В ходе атаки пострадавших нет, переправа в это время не работала. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах города.

В Херсоне прогремело как минимум четыре взрыва, работает ПВО
В Херсоне прогремело как минимум четыре взрыва, работает ПВО

"В центре Херсона прилёт по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр, пострадавших нет, к этому часу переправа не работала", — передаёт РИА "Новости" со ссылкой на представителя оперативных служб города.

Источник отметил также, что это гражданская переправа, баржей пользовались только мирные жители.

Ранее Лайф сообщал, что российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов.

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ТАСС / Стрингер

Юлия Коновалова
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