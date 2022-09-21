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21 сентября, 20:31

Сработало ПВО: Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Власти Новой Каховки заявили, что ПВО отразила в воздухе 12 украинских ракет

Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, российские системы ПВО отразили 12 ракет в воздухе. Об этом сообщили в администрации района.

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"В Новой Каховке работает ПВО: более 10 воздушных взрывов… Над Новой Каховкой ПВО сбила ещё 2 ракеты", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал, что российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов.

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В Херсоне прогремело как минимум четыре взрыва, работает ПВО

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ТАСС / Виталий Невар

Иван Косицын

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