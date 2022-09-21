Сработало ПВО: Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, российские системы ПВО отразили 12 ракет в воздухе. Об этом сообщили в администрации района.

"В Новой Каховке работает ПВО: более 10 воздушных взрывов… Над Новой Каховкой ПВО сбила ещё 2 ракеты", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.