Сработало ПВО: Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Власти Новой Каховки заявили, что ПВО отразила в воздухе 12 украинских ракет
Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, российские системы ПВО отразили 12 ракет в воздухе. Об этом сообщили в администрации района.
"В Новой Каховке работает ПВО: более 10 воздушных взрывов… Над Новой Каховкой ПВО сбила ещё 2 ракеты", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов.
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ТАСС / Виталий Невар