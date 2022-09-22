В Ярославле простились с погибшим в ДТП актёром Сергеем Пускепалисом
В театре имени Волкова в Ярославле проходит церемония прощания с художественным руководителем, заслуженным артистом РФ Сергеем Пускепалисом, погибшим в жутком ДТП в Ярославской области.
Проститься с артистом пришли многие коллеги и друзья, а также губернатор Ярославской области Михаил Евраев, он возложил цветы к гробу.
Церемония прощания с Сергеем Пускепалисом. Видео © LIFE
Напомним: 20 сентября стало известно о смерти заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт". Позднее было опубликовано видео страшного ДТП.
LIFE