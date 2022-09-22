В Ярославле простились с погибшим в ДТП актёром Сергеем Пускепалисом

В театре имени Волкова в Ярославле проходит церемония прощания с художественным руководителем, заслуженным артистом РФ Сергеем Пускепалисом, погибшим в жутком ДТП в Ярославской области.

Проститься с артистом пришли многие коллеги и друзья, а также губернатор Ярославской области Михаил Евраев, он возложил цветы к гробу.