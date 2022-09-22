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22 сентября, 07:40

Неизвестные забросали "коктейлями Молотова" городскую администрацию Тольятти

В Тольятти неизвестные подожгли крыльцо городской администрации

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/samaragovorit/1930" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"СамараГоворит.рф"</a></p>

Обложка © Telegram / "СамараГоворит.рф"

В Тольятти неизвестные атаковали здание городской администрации. Обугленные входные двери в копоти сотрудники обнаружили утром, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание на улице Белорусской около пяти утра. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Судя по фото, загорелись входная дверь и обшивка потолка. Поджигателя ищут.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде неизвестные подожгли призывной пункт. Задымление заметили в здании на улице Алёши Пешкова, там находится военкомат Ленинского и Канавинского районов. Огонь распространился лишь на один квадратный метр, пожар быстро потушили.

Григорий Воронцов

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