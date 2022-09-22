Неизвестные забросали "коктейлями Молотова" городскую администрацию Тольятти

По данным телеграм-канала, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание на улице Белорусской около пяти утра. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Судя по фото, загорелись входная дверь и обшивка потолка. Поджигателя ищут.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде неизвестные подожгли призывной пункт. Задымление заметили в здании на улице Алёши Пешкова, там находится военкомат Ленинского и Канавинского районов. Огонь распространился лишь на один квадратный метр, пожар быстро потушили.