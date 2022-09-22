США озаботились поисками "гуру санкций" на фоне усиления давления на Россию

Министерство финансов США объявило о поиске специалиста по санкциям, который поможет просчитать риски ограничений для собственной экономики страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на описание вакансии.

Экономист будет консультировать Минфин США по вопросам влияния санкций на "фискальную и денежно-кредитную политику, обменные курсы, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, внешнюю торговлю, энергетику, многостороннюю и двустороннюю помощь, официальный долг и связанные с этим вопросы". Специалисту полагается заработная плата в размере 150 тысяч долларов и допуск к секретной информации.

"Нам не нужен человек, который будет просто готовить научные трактаты на 460 страниц. Это будет гораздо более целенаправленная и практическая работа", — подчеркнул советник главы Минфина США по вопросам терроризма и финансовой разведки Алекс Паретс.