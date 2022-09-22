ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе

Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку теракта СБУ на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом сообщил ЦОС Федеральной службы безопасности.

ФСБ предотвратила попытку теракта на объекте нефтегазового комплекса. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — указывается в сообщении.

В результате оперативных действий сотрудники ФСБ изъяли два самодельных взрывных устройства и задержали мужчину 1978 года рождения, который был ранее завербован СБУ. При себе он имел средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, а также координаты места совершения подрыва. Также ФСБ задержала четырёх пособников украинских спецслужб. Это были граждане РФ, они обеспечили подготовку диверсии.