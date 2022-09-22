ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса
Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку теракта СБУ на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Об этом сообщил ЦОС Федеральной службы безопасности.
ФСБ предотвратила попытку теракта на объекте нефтегазового комплекса. Видео © ЦОС ФСБ РФ
"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — указывается в сообщении.
В результате оперативных действий сотрудники ФСБ изъяли два самодельных взрывных устройства и задержали мужчину 1978 года рождения, который был ранее завербован СБУ. При себе он имел средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, а также координаты места совершения подрыва. Также ФСБ задержала четырёх пособников украинских спецслужб. Это были граждане РФ, они обеспечили подготовку диверсии.
Ранее ФСБ пресекла теракты СБУ против госслужащих Херсонской области и Крыма. Исполнителей и их пособников установили и задержали. В ходе оперативных мероприятий были получены сведения о проводимой иностранными спецслужбами операции.
ЦОС ФСБ