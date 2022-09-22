Михаил Швыдкой представит Россию на государственных похоронах экс-премьера Японии
МИД Японии: Россию на государственных похоронах Абэ представит Швыдкой
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От России на церемонию государственных похорон бывшего премьера Японии Синдзо Абэ отправится специальный представитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой. Об этом сообщил МИД Японии.
Министерство опубликовало список представителей иностранных делегаций, которые посетят церемонию 27 сентября. На сегодняшний день участие подтвердило 217 стран, регионов и международных организаций.
На бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Наре было совершено покушение, это произошло 8 июля. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли: Абэ скончался. Нападавшим оказался бывший моряк — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек. 23 июля стало известно, что убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ заключён под стражу. Частные похороны политика уже состоялись 12 июля, его тело кремировано.