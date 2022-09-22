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22 сентября, 06:54

ВКС России в ближайшее время получат новые Су-57

"Ростех" пообещал в ближайшее время поставить новую партию истребителей Су-57 в ВКС России

В ближайшее время Воздушно-космические силы России получат новую партию истребителей Су-57. Как сообщила журналистам пресс-служба "Ростеха", темпы производства самолётов будут увеличены. В ведомстве указали, что глава госкорпорации Сергей Чемезов побывал на авиазаводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) в Комсомольске-на-Амуре, где производятся эти истребители.

"На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолётов в рамках контракта между ОАК и Минобороны РФ, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска", — говорится в сообщении.

По словам Чемезова, Су-57 находятся в высокой степени готовности и уже в этом году поступят в ВКС РФ. Он также подтвердил, что в дальнейшем темпы роста будут увеличены. Глава госкорпорации подчеркнул, что "Ростех" понимает важность данной работы, поэтому для наращивания изготовления самолётов завод расширяется и модернизируется. Наращивание выпуска планируется за счёт внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. Вместе с тем планируется построить на заводе новый корпус для истребителей на лётно-испытательной станции, третья очередь гальванического изготовления. А ещё будет проводиться реконструкция под механообработку и термообработку.

В США отметили прорыв в производстве российских истребителей Су-57

В США отметили прорыв в производстве российских истребителей Су-57

Ранее стало известно, что истребители Су-57 блестяще показали себя в ходе "Операции Z". Как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, самолёты имеют очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, а также оснащены защитой от ракет.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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