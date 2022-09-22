ВКС России в ближайшее время получат новые Су-57

В ближайшее время Воздушно-космические силы России получат новую партию истребителей Су-57. Как сообщила журналистам пресс-служба "Ростеха", темпы производства самолётов будут увеличены. В ведомстве указали, что глава госкорпорации Сергей Чемезов побывал на авиазаводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) в Комсомольске-на-Амуре, где производятся эти истребители.

"На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолётов в рамках контракта между ОАК и Минобороны РФ, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска", — говорится в сообщении.

По словам Чемезова, Су-57 находятся в высокой степени готовности и уже в этом году поступят в ВКС РФ. Он также подтвердил, что в дальнейшем темпы роста будут увеличены. Глава госкорпорации подчеркнул, что "Ростех" понимает важность данной работы, поэтому для наращивания изготовления самолётов завод расширяется и модернизируется. Наращивание выпуска планируется за счёт внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. Вместе с тем планируется построить на заводе новый корпус для истребителей на лётно-испытательной станции, третья очередь гальванического изготовления. А ещё будет проводиться реконструкция под механообработку и термообработку.