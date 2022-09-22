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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 06:41
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"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук

Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на украинскую сторону, Киев передал Москве задержанного оппозиционного политика Виктора Медведчука.

На Украину же вернулось 200 военнопленных. Информацию об обмене подтвердил президент страны Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

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Напомним, Виктора Медведчука задержали на Украине 12 апреля. Позднее сам задержанный в видеообращении обратился к президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене. В Незалежной оппозиционному политику грозило до 15 лет тюрьмы.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Артур Лапсаков
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