В США раскрыли единственный способ предотвратить крах страны

Только победа республиканцев на промежуточных выборах в ноябре может спасти США от краха. Об этом заявил бывший спикер нижней палаты конгресса республиканец Ньют Гингрич в своей статье для газеты The Washington Times.

"Единственный выход из кризиса — это крупная победа республиканцев в ноябре. Мы должны взять под контроль правительственные расходы, чтобы Америка заработала по-настоящему. Иначе положение станет ещё болезненнее, а экономическая ситуация — ещё разрушительнее", — подчеркнул экс-конгрессмен.

По его словам, постепенно становятся очевидными масштабы катастрофы президентства Джо Байдена. По данным социологического центра Скротта Расмуссена, 88% американцев уверены, что в стране экономический кризис, а 66% из них назвали его серьёзным. Согласно подсчётам экономиста Стива Мура, Байден менее чем за два года снизил реальные доходы среднего гражданина США на три тысячи долларов, ведь стоимость жизни росла быстрее зарплаты.

По мнению экс-конгрессмена, президент и его администрация доказали степень "оторванности от реальности" тем, что прямо в разгар экономического кризиса восхваляли "закон о снижении инфляции". На фоне нового уровня инфляции промышленный индекс Dow Jones упал на 1,2 тысячи пунктов, хотя американские власти только поздравляли себя с тем, что "растранжирили ещё больше денег".