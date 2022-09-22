Киев может остаться без поддержки США при победе республиканцев на выборах

Победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США может ослабить поддержку Вашингтоном Украины, заявил сенатор Крис Мёрфи.

"Если республиканцы будут контролировать Палату представителей или Сенат, думаю, есть вероятность, что они остановят любую дополнительную поддержку", — сказал политик в беседе с The Washington Post.

Мёрфи пояснил, что среди американской элиты есть противники оказания помощи Киеву, хотя действующая власть Украину поддерживает. Однако в случае победы республиканцев на выборах в нижнюю палату Конгресса всё может измениться. Сенатор подчеркнул, что такое развитие событий станет катастрофой для Киева и ударит по возможностям ВСУ вести борьбу.