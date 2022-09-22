Киев может остаться без поддержки США при победе республиканцев на выборах
Сенатор Мёрфи предрёк прекращение военной помощи Киеву при победе в США республиканцев
Победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США может ослабить поддержку Вашингтоном Украины, заявил сенатор Крис Мёрфи.
"Если республиканцы будут контролировать Палату представителей или Сенат, думаю, есть вероятность, что они остановят любую дополнительную поддержку", — сказал политик в беседе с The Washington Post.
Мёрфи пояснил, что среди американской элиты есть противники оказания помощи Киеву, хотя действующая власть Украину поддерживает. Однако в случае победы республиканцев на выборах в нижнюю палату Конгресса всё может измениться. Сенатор подчеркнул, что такое развитие событий станет катастрофой для Киева и ударит по возможностям ВСУ вести борьбу.
Ранее бывший американский военный Келлог назвал США стороной конфликта на Украине. Такой вывод он сделал, исходя из того, что Америка предоставляет Киеву 75% гуманитарной, экономической и военной поддержки.
ТАСС / AP / Petr David Josek