НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 22:14

Киев может остаться без поддержки США при победе республиканцев на выборах

Сенатор Мёрфи предрёк прекращение военной помощи Киеву при победе в США республиканцев

Победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США может ослабить поддержку Вашингтоном Украины, заявил сенатор Крис Мёрфи.

"Если республиканцы будут контролировать Палату представителей или Сенат, думаю, есть вероятность, что они остановят любую дополнительную поддержку", сказал политик в беседе с The Washington Post.

Байден подтвердил свои слова о полуфашистах среди республиканцев

Байден подтвердил свои слова о полуфашистах среди республиканцев

Мёрфи пояснил, что среди американской элиты есть противники оказания помощи Киеву, хотя действующая власть Украину поддерживает. Однако в случае победы республиканцев на выборах в нижнюю палату Конгресса всё может измениться. Сенатор подчеркнул, что такое развитие событий станет катастрофой для Киева и ударит по возможностям ВСУ вести борьбу.

Украинской армии предрекли крах в ноябре после выборов в Конгресс США

Украинской армии предрекли крах в ноябре после выборов в Конгресс США

Ранее бывший американский военный Келлог назвал США стороной конфликта на Украине. Такой вывод он сделал, исходя из того, что Америка предоставляет Киеву 75% гуманитарной, экономической и военной поддержки.

Обложка ©

ТАСС / AP / Petr David Josek

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров