Цены на газ погрузили немцев в худший с 1949 года шок

Экономика Германии погружается в худший за последние семь десятилетий шок из-за растущих цен на природный газ. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно данным Федерального статистического управления, стоимость промышленной продукции подскочила почти на 46 процентов за последний год. Это самый интенсивный рост за всю историю наблюдений начиная с 1949 года, отмечает издание.

Также уточняется, что счета за электроэнергию для немецких предприятий взлетели на 139 процентов. В статье говорится, что высокая инфляция начинает угрожать экономике ФРГ, которая, возможно, уже находится в рецессии.

При этом финансовая нагрузка увеличилась и для простых граждан страны. Поход в супермаркет теперь обходится населению значительно дороже, чем год назад. Так, сливочное масло подорожало на три четверти, растительные масла — наполовину.