"Новая дойная корова": Газовики Германии нашли способ нажиться на замерзающих немцах

В Германии поставщики идут на ухищрения и вынуждают местных жителей выбирать дорогой тариф на газ вместо базового, чтобы не потерять сверхприбыль от дефицитного топлива, пишет немецкая газета Die Welt.

По словам клиентов крупных газовых операторов, в связи со скачком цен многие захотели перейти на более дешёвый тариф, однако столкнулись с отказом. Компании решились пойти на уступки, но заявили, что смогут это сделать только через три месяца, во время которых предлагают немцам дорогую "замещающую" опцию.

При этом эксперт по энергетике Хольгер Шнайдевиндт из Центра консультаций потребителей земли Северный Рейн – Вестфалия заявил, что каждый потребитель, который сам расторгает контракт из-за повышения цен (либо это делает поставщик), может перейти на базовый тариф. И он совершенно не обязан переходить на замещающее снабжение.

"Базовые поставки всегда были дойной коровой поставщиков, но сейчас ситуация изменилась. Многие компании сейчас пытаются сделать замещающие поставки новой дойной коровой", — заявил эксперт.