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21 сентября, 21:22

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча "астанинской тройки" по Сирии

На полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН проходит министерская встреча "астанинского формата". Перед её началом главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Мевлют Чавушоглу обратились друг к другу с приветствиями и сфотографировались. Переговоры затем продолжились в закрытом для прессы режиме, передаёт РИА "Новости".

Переговоры состоялись на фоне участившихся обстрелов боевиками "Джебхат ан-Нусры"* идлибской зоны деэскалации, с одной стороны, и сигналов из Анкары о возможности организовать сирийско-турецкую дискуссию министров иностранных дел, а в будущем и президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада — с другой. К министрам-участникам переговоров спустя время присоединился спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Путин: Нужно навсегда покончить с присутствием террористов в Сирии

Путин: Нужно навсегда покончить с присутствием террористов в Сирии

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что совместная работа России, Ирана и Турции по разрешению сирийского кризиса приносит плоды. Эти слова глава российского государства произнёс на встрече глав государств "Астанинской тройки" по сирийскому урегулированию с коллегами из Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Дмитрий Алексиевич

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