Губернатор Гладков сообщил о сработавшей в Белгороде системе ПВО
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде сработала наша система ПВО. О последствиях на земле данные уточняются, так же как и о пострадавших. Если они будут, обязательно дополнительно вам их сообщу", — написал он в телеграм-канале.
Днём 21 сентября Гладков также сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ в селе Логачёвка в Белгородской области загорелся частный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, российские системы ПВО отразили 12 ракет в воздухе.
ТАСС / Роман Пименов