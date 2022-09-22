НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 21:01

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей в Белгороде системе ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде сработала наша система ПВО. О последствиях на земле данные уточняются, так же как и о пострадавших. Если они будут, обязательно дополнительно вам их сообщу", — написал он в телеграм-канале.

Белгородский губернатор заявил о тяжёлых разрушениях в Валуйках после атаки ВСУ

Белгородский губернатор заявил о тяжёлых разрушениях в Валуйках после атаки ВСУ

Днём 21 сентября Гладков также сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ в селе Логачёвка в Белгородской области загорелся частный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, российские системы ПВО отразили 12 ракет в воздухе.

Губернатор Белгородской области заявил о переводе приграничных школ на удалёнку

Губернатор Белгородской области заявил о переводе приграничных школ на удалёнку

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров