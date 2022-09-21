"Отвратительно": Британцев возмутил план премьера Трасс по выживанию зимой

Читатели британской газеты Daily Mail возмутились после объявления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о мерах поддержки энергетических компаний.

Британский премьер заявила, что оптовые затраты будут удерживаться на уровне половины их прогнозируемого сезонного пика при стоимости, которая, по прогнозам, достигнет десятков миллиардов фунтов стерлингов. По словам Трасс, новые методы помощи в оплате счетов за электроэнергию предоставят скидку на оптовые расходы для всех небытовых потребителей с октября по март 2023 года.

Комментаторы Daily Mail в ответ на это заметили, что крупным компаниям, получающим из-за роста цен на энергоресурсы сверхприбыли, власти уделяют больше внимания, чем простым британцам.

"Было бы идеально, если бы моя цена энергии по-прежнему составляла 30 фунтов, как в прошлом году, а не 80, как сейчас. Но этого никогда не произойдёт. С моими двумя пенсиями я изо всех сил пытаюсь сейчас свести концы с концами и буду в долгах, когда мой счёт снова вырастет", — написал читатель под ником asimplewish.

"Никто никогда больше не сможет сказать, что у тори всё в порядке с экономикой. С рекордными долгами они накосячили ещё до Украины и ковида!" — отметил следом spud trophydodgers.

"Откуда, как они думают, берутся деньги? На деревьях растут?" — возмутился Planet x.

"Мы должны быть типа благодарны за счета в две с половиной тысячи? Да тут вообще ни при чём российская нефть или газ. Всё сделано так, чтобы выглядело, что она делает нам большое одолжение, хотя она буквально увеличила наши счета в три раза по сравнению с нынешними", — заявил читатель CynicForLife.

"Ребята, не ведитесь на это. Пожалуйста. Это обязательный медовый месяц, прежде чем они нас погубят", — уверен Deemab.

"Типичные тори. Богатым — социализм, а всем остальным — капитализм. Уже видно, что богатые получат наибольшую выгоду от инициатив Трасс. Она пытается оправдать это устаревшей идеей просачивающейся экономики, будто каким-то образом богатые становятся ещё богаче, что принесёт пользу всем нам. Но эту идею уже разоблачали много раз. По крайней мере, скоро мы сможем проголосовать против тори", — заявил woopesh.

"Британская нация, и без того испытывающая финансовые затруднения, теперь должна справиться с этой дурой, которая награждает своих богатых приятелей, в то же время показывая фигу рабочим. Отвратительно", — подвёл итог Army2.