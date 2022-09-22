В Италии назвали вероятные последствия вооружения Киева
Экс-премьер Италии предупредил о риске применения из-за Украины оружия массового поражения
Путь вооружения Киева грозит применением оружия массового уничтожения, необходимо искать выход из конфликта. Такое мнение высказал лидер итальянского "Движения 5 звёзд", бывший премьер-министр Джузеппе Конте. Отметив, что существует риск военной эскалации, он выразил надежду на то, что принимающие решения об этой стратегии лица "понимают риски" в осознанном ключе.
"Перед нами перспектива войны, которая угрожает не иметь границ и контроля, с увеличением бойни, гибели мирных жителей и разрушения городов, перспектива использования оружия массового поражения. Не будем забывать, что у России крупный арсенал ядерных боеголовок и бактериологического и химического оружия", — сказал Конте в эфире телеканала La7.
Экс-премьер отметил, что "Движение 5 звёзд", поддерживая отправку оружия Украине, уже после первых партий поставило вопрос о том, "каков лучший путь выхода из этого конфликта". Однако сейчас линия заключается в том, что в рамках НАТО хотелось бы придерживаться позиции, которая навязывала бы поворот к мирным переговорам, подчеркнул Конте. Никто не может дать гарантии, что не будет применяться оружие массового поражения, опасается политик.
Ранее Лайф писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что всё ещё верит в дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что альянс должен помочь Киеву обеспечить себя хорошей переговорной позицией.
ТАСС / Zuma