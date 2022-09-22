В Италии назвали вероятные последствия вооружения Киева

Путь вооружения Киева грозит применением оружия массового уничтожения, необходимо искать выход из конфликта. Такое мнение высказал лидер итальянского "Движения 5 звёзд", бывший премьер-министр Джузеппе Конте. Отметив, что существует риск военной эскалации, он выразил надежду на то, что принимающие решения об этой стратегии лица "понимают риски" в осознанном ключе.

"Перед нами перспектива войны, которая угрожает не иметь границ и контроля, с увеличением бойни, гибели мирных жителей и разрушения городов, перспектива использования оружия массового поражения. Не будем забывать, что у России крупный арсенал ядерных боеголовок и бактериологического и химического оружия", — сказал Конте в эфире телеканала La7.

Экс-премьер отметил, что "Движение 5 звёзд", поддерживая отправку оружия Украине, уже после первых партий поставило вопрос о том, "каков лучший путь выхода из этого конфликта". Однако сейчас линия заключается в том, что в рамках НАТО хотелось бы придерживаться позиции, которая навязывала бы поворот к мирным переговорам, подчеркнул Конте. Никто не может дать гарантии, что не будет применяться оружие массового поражения, опасается политик.