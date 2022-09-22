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22 сентября, 07:03
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В Нижнем Новгороде неизвестные подожгли призывной пункт

Неизвестные подожгли стоматологический кабинет призывного пункта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл накануне вечером. Задымление заметили в здании на улице Алёши Пешкова, там находится военкомат Ленинского и Канавинского районов. Огонь распространился лишь на один квадратный метр, пожар быстро потушили. Пострадавших в результате произошедшего нет. В ходе осмотра здания было обнаружено разбитое окно на первом этаже, а рядом лежали осколки от стеклянной бутылки.

Три категории: Кто подлежит призыву при частичной мобилизации в первую очередь

Три категории: Кто подлежит призыву при частичной мобилизации в первую очередь

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и опыт участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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