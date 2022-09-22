В Нижнем Новгороде неизвестные подожгли призывной пункт
Неизвестные подожгли стоматологический кабинет призывного пункта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл накануне вечером. Задымление заметили в здании на улице Алёши Пешкова, там находится военкомат Ленинского и Канавинского районов. Огонь распространился лишь на один квадратный метр, пожар быстро потушили. Пострадавших в результате произошедшего нет. В ходе осмотра здания было обнаружено разбитое окно на первом этаже, а рядом лежали осколки от стеклянной бутылки.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и опыт участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек.
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