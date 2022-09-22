В Нижнем Новгороде неизвестные подожгли призывной пункт

Инцидент произошёл накануне вечером. Задымление заметили в здании на улице Алёши Пешкова, там находится военкомат Ленинского и Канавинского районов. Огонь распространился лишь на один квадратный метр, пожар быстро потушили. Пострадавших в результате произошедшего нет. В ходе осмотра здания было обнаружено разбитое окно на первом этаже, а рядом лежали осколки от стеклянной бутылки.