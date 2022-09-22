Взрыв прогремел в районе центрального рынка в Мелитополе
В Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв в районе Центрального рынка, об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошёл в районе Центрального рынка. На место происшествия выехали наряды полиции и экстренных служб", — написал он в телеграм-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
20 сентября также сообщалось о взрывах в Мелитополе, сработала система ПВО.
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ТАСС / Алексей Коновалов