Взрыв прогремел в районе центрального рынка в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв в районе Центрального рынка, об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошёл в районе Центрального рынка. На место происшествия выехали наряды полиции и экстренных служб", — написал он в телеграм-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.