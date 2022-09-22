Европа готовится запретить ввоз бриллиантов из России
Politico: Новые санкции ЕС могут затронуть импорт российских бриллиантов
Новые антироссийские санкции Евросоюза могут коснуться физических лиц, а также запретить закупку российских бриллиантов и прочих предметов роскоши. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов утверждает Politico.
Источники издания сообщают также, что постпреды стран Европы при подготовке пакета новых ограничений постпреды европейских стран могут ограничить стоимость российской нефти. В настоящее время её обсуждают страны "Большой семёрки".
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости новых антироссийских санкций из-за предстоящих референдумов на освобождённых территориях Украины. В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Западу не стоит торопиться с введением новых санкций против РФ.
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