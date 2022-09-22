Власти Германии признались в невозможности проникнуть в стратегию Путина

Власти Германии воспринимают заявления об угрозах ядерным оружием как попытки запугивания, чтобы разделить союзников, поддерживающих Киев. Берлин будет следить за реакцией Москвы и решениями президента РФ Владимира Путина, хотя сейчас понять его стратегию сложно. Такое признание сделала глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

В эфире немецкого телеканала ZDF шефа военного ведомства спросили, будут ли удары по освобождённым территориям Украины после проведения там референдумов приравниваться к ударам по России с возможной на это ядерной реакцией. Ламбрехт в ответ заявила, что для Германии "совершенно ясно, что это — украинская территория".

"Но мы всегда должны следить за реакцией Путина, за реакцией России, и, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы. Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает", — добавила она.

На вопрос о том, как она оценивает вероятность ядерного удара, глава ведомства сообщила, что воспринимает подобные высказывания как попытки запугивания.

"У меня сильное впечатление, что раздаётся много угроз, что сейчас предпринимаются попытки запугать, попытки разделить альянс в его поддержке Украины, но этого не произойдёт с помощью таких угроз. Это должно быть очень чётким сигналом для России — мы будем продолжать стоять на стороне Украины", — предупредила Ламбрехт.