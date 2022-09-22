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21 сентября, 23:24

Вильфанд предупредил россиян о сильных дождях

В Гидрометцентре спрогнозировали дожди и непогоду в ряде российских регионов

Уже в ближайшие дни Краснодарский, Ставропольский, Приморский, Хабаровский край, Ростовскую, Ярославскую, Саратовскую область, республики Северного Кавказа и Сахалин ожидают сильные дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А в регионы Северо-Западного федерального округа приходит время заморозков.

"В связи с прохождением фронтальных разделов и большой неустойчивостью с 22 по 24 сентября в Краснодарском крае, включая Сочи, будут сильные дожди, в том числе ливневого характера, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20–22 м/с. В Ставропольском крае и северокавказских республиках аналогичная ситуация 22-го и 23-го числа, только там местами будет очень сильный дождь", сказал синоптик агентству ТАСС.

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Это означает, что может выпадать более 50 мм осадков, отметил Вильфанд, назвав такую ситуацию "крайне неблагоприятной".

В Краснодарском крае ожидается также подъём уровня рек до неблагоприятных отметок, а в горной зоне — риск схода селей. Дождь и гроза прогнозируются 22 сентября и в Ростовской области. Обильные дожди 22-го и 23-го числа стоит ждать в Саратовской области и Приморском крае, а в Ярославской области, в Хабаровском крае они пройдут 24 сентября.

Мощный приток холодного воздуха обусловит продолжительный период заморозков в СЗФО. Так, с пятницы до воскресенья в Ленинградской, Новгородской, Псковской области прогнозируются заморозки до –2 градусов, в Карелии — даже до –3 градусов, сказал специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в центральной России наступление заморозков наиболее вероятно в первых числах октября. Так, по словам синоптика, средняя дата перехода температуры воздуха через ноль и наступления заморозков — в первых числах октября.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Юлия Коновалова

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