Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций со счётом 3:0
Сборная Шотландии разгромила Украину в матче Лиги наций
Сборная Шотландии по футболу в рамках четвёртого тура Лиги наций на своём поле обыграла Украину. Встреча в Глазго завершилась со счётом 3:0.
Все голы были забиты во втором тайме. Сперва полузащитник шотландцев Джон Макгинн отправил мяч в сетку ворот голкипера сборной Украины Анатолия Трубина. Спустя десять минут вышедший на замену Линдон Дайкс удвоил преимущество своей команды. За три минуты до конца основного времени он оформил дубль.
После этого поединка Шотландия занимает первое место в группе, набрав девять очков, Украина идёт на второй позиции с семью очками. Также в этой группе играют сборные Ирландии и Армении. В следующем туре украинцы сыграют с Арменией в гостях.
Ранее Лайф писал, что РФС обратился к ФИФА и УЕФА с требованием отстранить главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова. В письме было указано, что тренер нарушает кодекс поведения и призывает запретить российским футболистам выступать в международных турнирах. Таким образом, специалист отказывается соблюдать нейтральную политическую позицию. По словам главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, его организация была оштрафована УЕФА за высказывания Петракова.
UEFA.com