Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций со счётом 3:0

Сборная Шотландии по футболу в рамках четвёртого тура Лиги наций на своём поле обыграла Украину. Встреча в Глазго завершилась со счётом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. Сперва полузащитник шотландцев Джон Макгинн отправил мяч в сетку ворот голкипера сборной Украины Анатолия Трубина. Спустя десять минут вышедший на замену Линдон Дайкс удвоил преимущество своей команды. За три минуты до конца основного времени он оформил дубль.