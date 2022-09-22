МВД развенчало фейки о направлении в военкоматы мужчин за рулём

МВД опровергло распространённую в Сети информацию о мобилизационных мероприятиях на постах Госавтоинспекции в российских регионах. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале "МВД медиа".

Ранее в Интернете появился скан якобы документа Министерства внутренних дел, из которого следует, что представители военкоматов с 22 сентября будут дежурить на стационарных постах ГИБДД. Сообщалось, что автоинспекторы намерены останавливать машины с мужчинами за рулём, проверять документы, а затем направлять их к представителям военкоматов. На внутригородских дорогах будут дежурить мобильные группы, гласит фейк.

"МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом "документе" сведения — ложными", — сказано в опубликованном ведомством сообщении.