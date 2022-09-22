МВД развенчало фейки о направлении в военкоматы мужчин за рулём
В МВД опровергли информацию о мобилизационных мероприятиях на постах ГИБДД
МВД опровергло распространённую в Сети информацию о мобилизационных мероприятиях на постах Госавтоинспекции в российских регионах. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале "МВД медиа".
Ранее в Интернете появился скан якобы документа Министерства внутренних дел, из которого следует, что представители военкоматов с 22 сентября будут дежурить на стационарных постах ГИБДД. Сообщалось, что автоинспекторы намерены останавливать машины с мужчинами за рулём, проверять документы, а затем направлять их к представителям военкоматов. На внутригородских дорогах будут дежурить мобильные группы, гласит фейк.
"МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом "документе" сведения — ложными", — сказано в опубликованном ведомством сообщении.
В МВД призвали представителей СМИ и активных пользователей Сети быть внимательными и бдительными, использовать информацию только из официальных источников.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
t.me / gibdd50mo