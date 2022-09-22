Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" успешно перешёл на МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио, прибывшие на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-22", открыли люки между космическим аппаратом и станцией и перешли на МКС.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблём "К.Э. Циолковский" стартовала с Байконура 21 сентября в 16:54 по московскому времени. Через несколько минут она вывела аппарат с двумя россиянами и американцем на орбиту. Стыковка с МКС произошла в 20:06 мск. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток.

Данный полёт — первый в рамках нового соглашения о перекрёстных полётах на МКС, заключённого Россией и США. В октябре состоится пуск американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдёт россиянка Анна Кикина. Пока соглашение предусматривает ещё по два полёта российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.

Вновь прибывшему на станцию экипажу предстоит выполнить до пяти выходов в открытый космос и окончательно ввести в состав МКС новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Первый выход назначен на 17 ноября. Сейчас к станции пристыкован корабль "Союз МС-21", прибывший на МКС 18 марта. Этот корабль ранее нарекли в честь легендарного советского ракетчика Сергея Королёва. На нём на МКС прилетели российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Они вернутся на Землю 30 сентября.