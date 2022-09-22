Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" успешно перешёл на МКС
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио, прибывшие на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-22", открыли люки между космическим аппаратом и станцией и перешли на МКС.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблём "К.Э. Циолковский" стартовала с Байконура 21 сентября в 16:54 по московскому времени. Через несколько минут она вывела аппарат с двумя россиянами и американцем на орбиту. Стыковка с МКС произошла в 20:06 мск. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток.
Данный полёт — первый в рамках нового соглашения о перекрёстных полётах на МКС, заключённого Россией и США. В октябре состоится пуск американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдёт россиянка Анна Кикина. Пока соглашение предусматривает ещё по два полёта российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
Вновь прибывшему на станцию экипажу предстоит выполнить до пяти выходов в открытый космос и окончательно ввести в состав МКС новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Первый выход назначен на 17 ноября. Сейчас к станции пристыкован корабль "Союз МС-21", прибывший на МКС 18 марта. Этот корабль ранее нарекли в честь легендарного советского ракетчика Сергея Королёва. На нём на МКС прилетели российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Они вернутся на Землю 30 сентября.
На станции работают также члены экипажа американского корабля Crew Dragon астронавты НАСА Челл Линдгрен, Боб Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянка Саманта Кристофоретти.
Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов подтвердил, что госкорпорации придётся перенести запуск аппарата "Луна-25" на следующий год. У устройства ДИСД-ЛР обнаружена погрешность в показателях: нужно будет либо доработать аппарат, либо изменить схему посадки и алгоритм управления движением.