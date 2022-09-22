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21 сентября, 22:52

Представляющих ЦСКА спортсменов мобилизуют в последнюю очередь

Спортсменов, проходящих службу в рядах ЦСКА, планируют мобилизовывать в последнюю очередь. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Спортсменам ЦСКА давно было объявлено, что призывать их будут в последних волнах. Не так давно эта информация была подтверждена ещё раз", сказал собеседник агентства.

Напомним, президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Под неё подпадут те, кто служил в Вооружённых силах РФ и имеет военную специальность.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах призвать 300 тысяч человек, но армии в первую очередь нужны профессиональные и обученные военные. Лайф изучил этот вопрос и рассказал, что такое частичная мобилизация и кто под неё подпадает.

Обложка ©

Софья Сандурская / Агентство "Москва"

Юлия Коновалова
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