Сенатор рассказал, сколько времени займёт обучение мобилизованных
Сенатор Бондарев: Мобилизованных будут готовить к отправке на СВО больше месяца
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, сколько времени займёт подготовка подлежащих частичной мобилизации граждан к отправке в зону проведения спецоперации РФ на Украине. На этот процесс, по его словам, потребуется больше месяца.
В беседе с агентством ТАСС политик напомнил о программе военкоматов и Генштаба, согласно которой обладатели тех или иных подлежащих воинскому учёту специальностей должны быть "призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение". Как сказал Бондарев, их после этого направляют на проведение слаженности в составе подразделений.
"Только после того, как комиссия примет решение, что да, это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу чётко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта", — пояснил российский сенатор.
Этапы подобной подготовки Бондарев оценил в период больше месяца. Он подчеркнул, что военнообязанных в зону проведения СВО направят после принятия решения о том, что эти подразделения "боеготовы".
Ранее Бондарев сообщил, что повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки. Говоря о тех, кто находится "вне дома", сенатор отметил, что процент таких граждан невелик, остальные, по его словам, "имеют адрес, жильё и будут оповещены".
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская