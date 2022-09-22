Сенатор рассказал, сколько времени займёт обучение мобилизованных

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, сколько времени займёт подготовка подлежащих частичной мобилизации граждан к отправке в зону проведения спецоперации РФ на Украине. На этот процесс, по его словам, потребуется больше месяца.

В беседе с агентством ТАСС политик напомнил о программе военкоматов и Генштаба, согласно которой обладатели тех или иных подлежащих воинскому учёту специальностей должны быть "призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение". Как сказал Бондарев, их после этого направляют на проведение слаженности в составе подразделений.

"Только после того, как комиссия примет решение, что да, это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу чётко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта", — пояснил российский сенатор.

Этапы подобной подготовки Бондарев оценил в период больше месяца. Он подчеркнул, что военнообязанных в зону проведения СВО направят после принятия решения о том, что эти подразделения "боеготовы".