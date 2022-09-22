Лавров пошутил об американской визе

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри встретились на полях Генассамблеи ООН. Главы внешнеполитических ведомств сразу же обменялись шутками. В начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот прибыл в Нью-Йорк.

"В воскресенье, но у меня не было проблем с визой", — сказал со смехом египетский дипломат.