Лавров пошутил об американской визе
Лавров и его коллега из Египта обменялись шутками про визы на полях Генассамблеи ООН
Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри встретились на полях Генассамблеи ООН. Главы внешнеполитических ведомств сразу же обменялись шутками. В начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот прибыл в Нью-Йорк.
"В воскресенье, но у меня не было проблем с визой", — сказал со смехом египетский дипломат.
"У меня тоже", — пошутил в ответ Лавров.
Как писал Лайф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 13 сентября Лавров и часть членов делегации получили американские визы для посещения недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая запланирована с 20 по 26 сентября. А глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что ему не выдали американскую визу для участия в сессии. При этом он уточнил, что также не получал и формального отказа.