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22 сентября, 07:38

Беспилотник рухнул на дорогу в крымском Джанкое

<p>Место падения дрона в Джанкое. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/44085" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место падения дрона в Джанкое. Обложка © Telegram-канал SHOT

В крымском Джанкое на дорогу упал беспилотный летательный аппарат. Фото с места происшествия приводит телеграм-канал SHOT.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало. На снимке видно, что дорога перекрыта, а возле осколков беспилотника находятся люди. Другие подробности случившегося пока не известны.

Упавший в Джанкое беспилотник. Фото © LIFE

Упавший в Джанкое беспилотник. Фото © LIFE

Упавший в Джанкое беспилотник. Фото © LIFE

Упавший в Джанкое беспилотник. Фото © LIFE

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Артур Лапсаков

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