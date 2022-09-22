Беспилотник рухнул на дорогу в крымском Джанкое

В крымском Джанкое на дорогу упал беспилотный летательный аппарат. Фото с места происшествия приводит телеграм-канал SHOT.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало. На снимке видно, что дорога перекрыта, а возле осколков беспилотника находятся люди. Другие подробности случившегося пока не известны.

Упавший в Джанкое беспилотник. Фото © LIFE

Упавший в Джанкое беспилотник. Фото © LIFE