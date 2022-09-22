Израильская авиакомпания El Al может увеличить количество рейсов из России
Премьер Израиля Лапид призвал авиаперевозчика El Al увеличить количество рейсов из РФ
Авиаперевозчик El Al должен увеличить количество авиарейсов в Россию после объявления в РФ частичной мобилизации. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Яир Лапид, сообщает NEWS.ru.co.il со ссылкой на его канцелярию.
По данным издания, Лапид сделал соответствующее объявление в эфире телеканала "Кан-11". По его словам, власти Израиля готовятся к принятию большого числа иммигрантов из России. Вместе с тем глава израильского правительства подчеркнул, что потребуется также принять меры по дальнейшему размещению приезжих.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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