Израильская авиакомпания El Al может увеличить количество рейсов из России

Авиаперевозчик El Al должен увеличить количество авиарейсов в Россию после объявления в РФ частичной мобилизации. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Яир Лапид, сообщает NEWS.ru.co.il со ссылкой на его канцелярию.

По данным издания, Лапид сделал соответствующее объявление в эфире телеканала "Кан-11". По его словам, власти Израиля готовятся к принятию большого числа иммигрантов из России. Вместе с тем глава израильского правительства подчеркнул, что потребуется также принять меры по дальнейшему размещению приезжих.