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22 сентября, 07:50

Израильская авиакомпания El Al может увеличить количество рейсов из России

Премьер Израиля Лапид призвал авиаперевозчика El Al увеличить количество рейсов из РФ

Авиаперевозчик El Al должен увеличить количество авиарейсов в Россию после объявления в РФ частичной мобилизации. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Яир Лапид, сообщает NEWS.ru.co.il со ссылкой на его канцелярию.

По данным издания, Лапид сделал соответствующее объявление в эфире телеканала "Кан-11". По его словам, власти Израиля готовятся к принятию большого числа иммигрантов из России. Вместе с тем глава израильского правительства подчеркнул, что потребуется также принять меры по дальнейшему размещению приезжих.

Латвия отказалась пускать россиян, уклоняющихся от мобилизации

Латвия отказалась пускать россиян, уклоняющихся от мобилизации

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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