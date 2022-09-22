Российские десантники захватили украинские трофейные БТР и БМП
Российские десантники в ходе операции по ликвидации подразделений ВСУ захватили боевую технику, предоставленную Украине западными и балтийскими странами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Российские военные захватили трофейную технику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
В числе трофейной техники: БТР-3У украинского производства, модифицированный иностранным вооружением, а также БМП-2 из стран Восточной Европы.
"БТР оставили, бежав. Оставили там одежду, куртки, то есть — как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем, готовимся применять его в бою", — рассказал российский военнослужащий.
Ранее Лайф рассказывал, что войска России уничтожили восемь пунктов управления ВСУ и 68 подразделений артиллерии. Кроме того, были поражены живая сила и военная техника в 147 районах.
Telegram / Минобороны России