Российские десантники захватили украинские трофейные БТР и БМП

Российские десантники в ходе операции по ликвидации подразделений ВСУ захватили боевую технику, предоставленную Украине западными и балтийскими странами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Российские военные захватили трофейную технику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

В числе трофейной техники: БТР-3У украинского производства, модифицированный иностранным вооружением, а также БМП-2 из стран Восточной Европы.

"БТР оставили, бежав. Оставили там одежду, куртки, то есть — как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем, готовимся применять его в бою", — рассказал российский военнослужащий.