Три человека пострадали при взрыве на рынке в Мелитополе
В результате взрыва в одном из магазинов на Центральном рынке в Мелитополе пострадало три человека. Об этом сообщили в администрации города.
"Три человека пострадали в результате взрыва в одном из магазинов Центрального рынка в Мелитополе", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Пострадавшие госпитализированы, добавили в администрации, им оказывается вся необходимая помощь. На месте работают оперативные службы.
О взрыве ранее сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв в районе Центрального рынка.
Сайт Администрации Запорожской области