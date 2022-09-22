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22 сентября, 07:58

Три человека пострадали при взрыве на рынке в Мелитополе

В результате взрыва в одном из магазинов на Центральном рынке в Мелитополе пострадало три человека. Об этом сообщили в администрации города.

"Три человека пострадали в результате взрыва в одном из магазинов Центрального рынка в Мелитополе", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Пострадавшие госпитализированы, добавили в администрации, им оказывается вся необходимая помощь. На месте работают оперативные службы.

В Мелитополе прогремело несколько взрывов

В Мелитополе прогремело несколько взрывов

О взрыве ранее сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв в районе Центрального рынка.

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Сайт Администрации Запорожской области

Артур Лапсаков
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