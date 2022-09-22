Три человека пострадали при взрыве на рынке в Мелитополе

В результате взрыва в одном из магазинов на Центральном рынке в Мелитополе пострадало три человека. Об этом сообщили в администрации города.

"Три человека пострадали в результате взрыва в одном из магазинов Центрального рынка в Мелитополе", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Пострадавшие госпитализированы, добавили в администрации, им оказывается вся необходимая помощь. На месте работают оперативные службы.